У Тернополі вшанували пам’ять жертв Голокосту. Біля монументу загиблим євреям відбулася поминальна літургія.

Щоб пом’янути померлих через нацистську ідеологію, десятки людей зібралися у Петрикові на Тернопільщині. Саме там розташований пам’ятник жертвам Голокосту. Як наголосив рабин Олександр Файнгольд, необхідно знати такі дати й шанувати людей, які померли через нацистську ідеологію.

“Це велика трагедія, яка не оминула нас. Близько мільйона євреїв знищені нацистами на теренах нашої країни. Це – чверть усіх жертв Голокосту. Тому сьогодні, разом з усім світом, ми розділяємо цю скорботу та вшановуємо пам’ять загиблих”.

Жителі краю вшанували загиблих євреїв біля меморіальної таблиці на місці, де в часи Другої Світової війни було Тернопільське гетто. Саме з нього відправляли людей на смерть.

Нагадаємо, що дата 27 січня обрана не випадково: саме цього дня 1945 року війська 1-го Українського фронту звільнили в’язнів найбільшого гітлерівського концтабору смерті Аушвіц-Біркенау неподалік польського Освенцима.