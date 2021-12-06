У Тернополі вшанували пам’ять загиблих у російсько-українській війні. Це зробили до Дня Збройних сил України.

На захід прийшли майже 100 людей. Це рідні та побратими бійців, а також волонтери та громадські активісти. Про це розповіла Суспільному начальниця управління культури і мистецтв Тернопільської міськради Світлана Козелко.

За її словами, люди поклали квіти до меморіальної стели “Воїнам, загиблим за волю України” у парку Шевченка. Священники Української греко-католицької церкви та Православної церкви України відправили панахиду за загиблими.

“Щороку ми ходили на Микулинецьке кладовище, вшановували загиблих хлопців. Цього разу за побажанням батьків, збирався оргкомітет, вирішували, радилися, як би правильно, як би батьки хотіли. То сьогодні ми проводимо цей захід біля стели. Ви звернули увагу, що влада не говорила, навмисне, бо ми хотіли помолитися. Хотіли, щоб цей захід був такий камерний, родинний”, – каже Світлана Козелко.

На Тернопільщині є 130 загиблих в російсько-українській війні. Про це повідомив начальник обласного відділу Міністерства у справах ветеранів Микола Казюк. Нагадаємо, День Збройних сил України відзначають щороку 6 грудня. Його запровадила Верховна рада України у 1993 році.