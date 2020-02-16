Пам’ять загиблих бійців в Афганістані вшанували сьогодні у Тернополі. Біля монументу воїнам-афганцям пройшов мітинг-реквієм, у якому взяли участь жителі міста, військовослужбовці, представники влади.

У бойових діях в Афганістані брало участь 2800 жителів Тернопільщини, понад півсотні з них з війни не повернулося, – повідомив заступник голови обласної спілки ветеранів Афганістану Василь Когут. Сьогодні понад двісті воїнів прийшли вшанувати пам’ять загиблих.

До урочин долучилися військовослужбовці артилерійської бригади. «Війна, яка тривала майже 10 років залишила невиліковну рану в душах та серцях тих, хто пройшов вогненними гірськими стежками, хто втратив друзів, синів, чи батьків. І сьогодні, серед тисяч українців, воїни – афганці боронять цілісність і незалежність України на Сході нашої держави, вони демонструють неабиякі навички та вміння, залишаються вірними своїй справі. Щира їм за це подяка», – наголосив командир бригади Сергій Баранов.

Тернополяни у молитві вшанували пам’ять тих, кому не судилось повернутися додому, а також поклали квіти до підніжжя монументу полеглим.

Софія Романська