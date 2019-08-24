24 серпня, у День Незалежності України, в Тернополі традиційно вшанували пам’ять Героїв, які боролися та полягли за волю України. Символічна акція «Дзвони пам’яті, що об’єднують країну» відбулася на Алеї Героїв на Микулинецькому кладовищі.

Спільно з священослужителями, сім’ями загиблих, військовими, волонтерами та небайдужими тернополянами взяв участь у поминальній панахиді та покладанню квітів до могил загиблих воїнів міський голова Сергій Надал.

«Щороку у такий знаменний день, як День Незалежності України, ми повинні віддавати шану тим, хто віддав своє життя за Незалежність нашої країни. Адже завдячуючи їм, ми сьогодні можемо вільно спілкуватися рідною мовою та шанувати рідні традиції у вільній, Незалежній країні», – зазначив міський голова.

Вічна пам’ять полеглим Героям!