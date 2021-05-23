З нагоди Дня Героїв у Тернополі жителі краю зібралися на мітинг-реквієм. Люди прийшли вшанувати пам’ять борців за українську незалежність. Священнослужителі різних конфесій відслужили панахиду.

До урочистостей приєдналися матері загиблих українських захисників, учасники Революції Гідності, бойових дій на Східній Україні, волонтери, представники громадських організацій і влади. Усі присутні хвилиною мовчання вшанували пам’ять українців, що у різні роки пожертвували власним життям у боротьбі за свободу. Ігоря Олещука, старшого наукового співробітника історико-меморіального музею політичних в’язнів вперше заарештували, коли йому було 17 років.

«Потрапив до камери за те, що допомагав повстанцям. В одній камері просто на бетоні сиділи. У 48-му році засудили на 25 років суворого режиму. Близько восьми років відбув, далі були постання, помер Сталін, обмеження зняли. Ці події неможливо стерти з пам’яті. Вони вже в історії і сьогодні ми згадуємо всіх тих, хто виборював для нас ту незалежність і свободу. І ця боротьба продовжується», – каже пан Ігор.

Додамо, День Героїв встановили на честь українських вояків, борців за волю України, передусім, лицарів Київської Русі, козаків Гетьманської Доби, опришків, українських січових стрільців, вояків Армії УНР, УПА та діячів ОУН.