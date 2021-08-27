27 серпня виповнюється 165 років з дня народження видатного поета, прозаїка, драматурга, перекладача, публіциста, науковця, громадського і політичного діяча Івана Франка. З нагоди цієї пам’ятної дати у Тернополі пройде ряд урочистих заходів.

Вшанування поета розпочнеться о 13.00 біля пам’ятника Івану Франку. Тут пройде урочисте віче «Я син народу, що вгору йде» та покладання квітів. Далі буде літературно-мистецьке читання «Біля Франка – Франкові!», моновистава «Зів’яле листя», концерт Муніципального духового оркестру «Оркестра Волі».

З 16.00 до 22.00 на вулиці Сагайдачного діятиме Громадська алея «Додамо Незалежності!». Активісти Тернополя розкажуть про свій внесок в історію Незалежної України і про свою діяльність. У програмі заходу різні лекції, майстер-клас та вечір громадянської лірики. Тернопільський Пласт представить на Алеї такі локації: майстерка; фотозона; рухові пластові ігри з дітьми; пластова лаунж-зона; ярмарок пластового шоколаду; співи.

У бібліотекці №2 для дітей, що на вулиці Івана Франка, 21 о 16.00 розпочнеться презентація арт-буку «Іван Франко на Тернопільщині». У цій же бібліотеці впродовж дня можна оглянути виставку-інсталяцію «Літературна спадщина Івана Франка». В соціальних мережах сьогодні проходитиме віртуальний флешмоб «Я син народу, що вгору йде…». О 19.00 у кінотеатрі «Злата» розпочнеться безкоштовний показ фільму «Захар Беркут». У міжнародному прокаті він називається «Зринаючий яструб» – американсько-український художній фільм 2019 року режисерів Ахтема Сеїтаблаєва та Джона Вінна, екранізація однойменної історичної повісті «Захар Беркут» Івана Франка. Гасло фільму – «У свободі моя сутність».