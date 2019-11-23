Цими днями українці відзначають День Гідності і Свободи, який об’єднав Помаранчеву революцію 2004 року та Революцію Гідності 2013 року. Відтак у Тернополі вшанували пам’ять Героїв Небесної Сотні, які пожертвували власним життям заради України.

Під час Революції Гідності загинуло близько сотні людей, шестеро з них – з Тернопільської області.

«На жаль, за вбивства нікого не покарали дотепер», – зазначає друг Героя Небесної Сотні Олександра Капіноса, учасник Революції Гідності, волонтер Петро Жовтовський.

«Я пішов на Майдан, щоб відстояти майбутнє нашої країни. Це вартувало тих зусиль, яких ми доклали, і тих подвигів. Ми не могли допустити втрати державності, незалежності, а також будь-якого, навіть неформального підпорядкування Росії. Оце зухвале побиття студентів не могло мене залишити байдужим. Я не міг залишитися вдома, коли моїх ровесників вбивали. Майдан – це була моя перша поїздка до Києва, хоча тоді я обманював батьків, говорив, що перебуваю на Майдані у Тернополі. Був на Майдані до кінця, без перемоги не хотілося повертатися додому. Ми здобули свободу свідомості, ми зрозуміли: як громадяни ми є рівні в цій країні. Нарешті позбулися такого стереотипу, що влада може все, а ми – нічого. Також важливо, що відкрилися двері до цивілізованих країн світу. Але найголовніше – це зміни у свідомості наших громадян».

Софія Романська