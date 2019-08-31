250 дітей отримали учнівське приладдя в рамках акції «Шкільний портфелик». Пакунки вручили представники благодійного фонду «Карітас».

«Шкільні портфелики» волонтери готували для малечі заздалегідь. Зокрема, вони організували солодкий ярмарок, щоб зібрати гроші на шкільне приладдя, також кошти жертвували небайдужі люди, – розповідає координаторка акції «Шкільний портфелик» Аліна Муц. Завдяки пожертвуванням благодійників, 250 дітей отримали необхідні речі для навчання.

«Ми розпочали цю акцію ще першого липня цього року. А перед цим сформували список дітей, які належать до малозабезпечених багатодітних родин. Це діти з тих родин, якими опікується наш фонд. І саме сьогодні ми роздавали шкільне приладдя дітям. Відтак у благодійному фонді «Карітас» радості не було меж. Завдяки спільним старанням, ми змогли організувати акцію «Шкільний портфелик» для 250 діток з малозабезпечених та багатодітних сімей, сімей переселенців та дітей учасників АТО. Ми дякуємо усім, хто зробив це свято з нами, хто підтримав та долучився до акції».

Додамо, акцію «Шкільний портфелик» проводять на Тернопільщині понад 20 років поспіль. Завдяки благодійній ініціативі, тисячі діток з кризових родин отримали шкільне приладдя перед початком нового навчального року.

Софія Романська