Тривожне повідомлення надійшло на лінію «102» 23 червня близько 13 години. У відчиненому вікні на 8 поверсі багатоповерхівки, що на вулиці Б. Лепкого перехожі помітили маленького хлопчика.

На місце події оперативно прибули працівники патрульної поліції та служби надзвичайних ситуацій. Вони виявили, що дитина перехиляється через підвіконня. За лічені хвилини рятувальники та патрульні піднялися на поверх, де розташоване помешкання.

– Підійшовши до дверей квартири, ми намагалися розмовами заспокоїти дитину і попросили відійти від вікна, – розповіла патрульна поліцейська Мар’яна Козюк. – Хлопчик послухався.

Аби дістатися квартири, рятувальники за допомогою спецзасобів відчинили двері та убезпечили малолітнього.

Хлопчиком, який перебував удома без нагляду, до приїзду матері опікувалися поліцейські.

Мешканці будинку та очевидці, які спостерігали за порятунком маленького тернополянина, дякували патрульним та рятувальникам за спасіння життя. Подібні випадки вкотре нагадують батькам, що безпека дітей залежить, в першу чергу, від них.