Днями у Тернополі місцеві жителі знайшли маленьке пташеня сокола.
Про це тернополяни розповіли у Facebook-спільноті «Pet Friendly Тернопіль. Країна Щасливих Тварин».
“На бамі, м. Тернопіль, знайшли сокола маленького. Підкажіть, чи може хтось прихистити або можливо є контакти, куди його можна віддати в притулок”, – пише Nastya Bratkiv.
У обговоренні користувачі дали поради з прилаштування врятованої птахи.
“Везіть в Львів в Домівку Врятованих Тварин”, – пише Вікторія Шевчук.
“І не забудьте купити їжу чи залишити грошей на годівлю”, – додає Наталія Олексюк.
Джерело: 0352.ua
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