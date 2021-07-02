У Тернополі врятували дитинча дуже рідкісного птаха. ФОТО

Днями у Тернополі місцеві жителі знайшли маленьке пташеня сокола.

Про це тернополяни розповіли у Facebook-спільноті «Pet Friendly Тернопіль. Країна Щасливих Тварин».

“На бамі, м. Тернопіль, знайшли сокола маленького. Підкажіть, чи може хтось прихистити або можливо є контакти, куди його можна віддати в притулок”, – пише Nastya Bratkiv.

У обговоренні користувачі дали поради з прилаштування врятованої птахи.

“Везіть в Львів в Домівку Врятованих Тварин”, – пише Вікторія Шевчук.

“І не забудьте купити їжу чи залишити грошей на годівлю”, – додає Наталія Олексюк.

Джерело: 0352.ua