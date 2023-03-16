У вівторок близько 16-ї години тернопільські патрульні отримали повідомлення про те, що на вулиці Гайовій невідомому чоловікові стало зле.

Прибувши на місце події спільно із медичними працівниками, охоронці порядку з’ясували, що чоловікові раптово стало зле, він впав та не міг підвестися на ноги.

Медики спробували надати йому допомогу, але не змогли зрозуміти, на які саме проблеми зі здоров’ям скаржиться чоловік, адже він не знає української мови, оскільки є громадянином Аргентинської Республіки.

Патрульна Ірина Мельничук поспілкувалася із чоловіком іспанською мовою, заспокоїла останнього та пояснила, що йому не зашкодять. Дізналася в нього про скарги на здоров’я та зорієнтувала медичних працівників на потрібну допомогу.

Чоловіка ушпиталили до лікарні. Він щиро подякував поліцейській за підтримку та допомогу.