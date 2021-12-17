Щоб зменшити навантаження на для тернополян при здійсненні оплати за послуги з теплопостачання та гарячого водопостачання у зимовий період, у Тернополі планується впровадити двоставковий тариф.

Це допоможе зменшити розмір платежів під час опалювального сезону, сплачуючи частину коштів у міжопалювальний період. Також це дасть можливість отримувати обігові кошти підприємству КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» влітку, які використовуватимуть на проведення ремонтних робіт та підготовки до наступного опалювального сезону.

Двоставкові тарифи діють і у інших містах України, давніше його практикували і у Тернополі. При одноставковому тарифі велике навантаження падає на плечі тернополян саме у опалювальний період, відтак двоставковий тариф дозволяє пропорційно розділити цю суму на весь рік та сплачувати частину суми за опалення в міжсезоння. Для послуги з постачання теплової енергії відбувся перехід з одноставкового тарифу на двоставкові. Для послуги з постачання гарячої води тариф залишився одноставковим.

Розрахунки будуть здійснені для кожного домоволодіння індивідуально у залежності від метражу житла.

Двоставковий тариф на теплову енергію, послуги з постачання теплової енергії – грошовий вираз двох окремих частин тарифу (умовно-змінної та умовно-постійної).

Умовно-змінна частина двоставкового тарифу на послуги з постачання теплової енергії – вартість одиниці теплової енергії, визначена з розрахунку на 1 Гкал теплової енергії або відповідно до норми споживання, встановленої органом місцевого самоврядування, як грошовий вираз змінної частини планованих економічно обґрунтованих прямих витрат на її виробництво та транспортування, що змінюються прямо пропорційно зміні обсягу теплової енергії для надання послуги з постачання теплової енергії.

Умовно-постійна частина двоставкового тарифу на послуги з постачання теплової енергії – абонентська плата за одиницю теплового навантаження об’єктів теплоспоживання на опалення (1 Гкал/год) як грошовий вираз планованих економічно обґрунтованих витрат, крім тих, що віднесені до умовно-змінних витрат, що включаються до повної собівартості теплової енергії, є постійними і не змінюються прямо пропорційно зміні обсягу теплової енергії для надання послуг з постачання теплової енергії.

Примітка: Передумовами для затвердження нових тарифів є те, що з 1 травня 2019 року введено в дію Закон України від 09.11.2017 № 2189-VIII «Про житлово-комунальні послуги» (далі — Закон), практична реалізація норм і положень якого – зокрема, щодо регулювання надання та оплати комунальних послуг, – здійснюватиметься з переходом на нові договірні відносин між виконавцями комунальних послуг і споживачами.

Вказаним Законом змінено й підходи до надання послуг, обліку, адміністрування, порядку формування та встановлення тарифів.

Перегляд двоставкових тарифів на послуги з постачання теплової енергії та одноставкових тарифів на послуги з постачання гарячої води для потреб населення, бюджетних установ та інших споживачів проведено відповідно до вимог Порядку формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії і постачання гарячої води, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 червня 2011 року № 869 (зі змінами).

Відповідно до пункту 46 Постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 №869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на комунальні послуги» тарифи на теплову енергію визначаються як сума тарифів на:

виробництво теплової енергії, транспортування теплової енергії без урахування витрат на утримання та ремонт центральних теплових пунктів, постачання теплової енергії з урахуванням витрат на утримання індивідуальних теплових пунктів;

виробництво теплової енергії, транспортування теплової енергії з урахуванням витрат на утримання центральних теплових пунктів, постачання теплової енергії без урахування витрат на утримання індивідуальних теплових пунктів;

виробництво теплової енергії, транспортування теплової енергії без урахування витрат на утримання центральних теплових пунктів, постачання теплової енергії без урахування витрат на утримання індивідуальних теплових пунктів ;

Крім того, зі структури діючих тарифів на централізоване опалення та гаряче водопостачання виключено витрати на утримання абонентської служби і пов’язаних з нею витрат.