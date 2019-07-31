

Кримінальне провадження за фактом крадіжки слідчі Тернопільського відділу поліції розпочали щодо 36-річного жителя Збаразького району. Зловмисник в обласному центрі обікрав приміщення, де двірник зберігає свої речі, поцупивши звідти велосипед.

Потерпілий тернополянин випивав разом з підозрюваним та іншими особами. Саме тоді, як припускає, і загубив ключі від будки, де зберігає свій інвентар і де стояв велосипед.

Збаражчанин знайшов згубу, приховав від власника і щойно останній подався додому, викрав велосипед. Як встановили розшуківці, того дня зловмисник разом зі своїм товаришем потягнули двоколісник на ринок і там продали невідомій особі за дві з половиною тисячі гривень.

Сума завданих збитків, зі слів заявника, становить п’ять з половиною тисячі гривень.

Триває досудове розслідування.