Обом зловмисникам інкримінують частину 1 статті 185 ККУ.

Майже на півтисячі гривень товарно-матеріальних цінностей виніс з приміщення торгового закладу 41-річний мешканець обласного центру, повідомляють у поліції. Виявивши нестачу товару, співробітники маркету звернулися до поліцейських. Переглянувши відео з камер спостереження, правоохоронці встановили, що до крадіжки причетний раніше неодноразово судимий за майнові та наркозлочини тернополянин. Зловмисник не став заперечувати своєї провини.

На безкоштовний шопінг спокусився і 37-річний житель Підволочиського району. Обікрав один із торгових закладів в обласному центрі. Раніше судимий за крадіжки зловмисник виніс товару на понад 600 гривень. Факт крадіжки теж зафіксувала камера відеоспостереження. Розслідування триває.