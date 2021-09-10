23-річний тернополянин, який неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності, вкотре пішов на злочин. Хлопець привласнив засіб зв’язку жителя району.

Оперативники Тернопільського РУП встановили, що підозрюваний причетний до злочину, який він вчинив на території залізничного вокзалу. Потерпілий зазначив, що в той момент коли він розмовляв по телефоні до нього підійшов невідомий й раптово вихопив мобільник. Після цього він втік у невідомому напрямку.

Правоохоронці розшукали підозрюваного. У протиправному він зізнався та розповів, що викрадене майно реалізував в ломбард, а кошти витратив на власні потреби.

За фактом грабежу працівники поліції відкрили кримінальне провадження відповідно до частини 1 статті 186 ККУ. Санкція передбачає штраф від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до двох років, або позбавлення волі на строк до чотирьох років.

Міру покарання зловмиснику обере суд.