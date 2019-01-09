У Тернополі впіймали злодія, що скоїв шість крадіжок

09/01/2019 Розмір тексту:

У скоєнні крадіжок співробітники Тернопільського відділу поліції підозрюють 37-річного жителя обласного центру. Правоохоронці довели його причетність до шести крадіжок, вчинених з торгових закладів.

Повідомлення про злочини надійшли до співробітників Тернопільського відділу поліції від керуючих магазинів. Вийти на слід зловмисника вдалося завдяки камерам відеоспостереження, встановлених у крамницях.

Оперативники розшукали підозрюваного у протиправному. Ним виявився неодноразово раніше судимий 37-річний житель обласного центру.

Зловмисник протягом двох місяців скоїв шість крадіжок з різних торгових закладів. Крав переважно гігієнічні засоби, а згодом продавав їх на ринку.

Дії підозрюваного слідчі кваліфікують за статтею 185 ККУ – крадіжка. Правоохоронці також перевіряють тернополянина на причетність до вчинення інших кримінальних правопорушень, повідомляють у поліції.