У Тернополі впіймали злодія, що скоїв шість крадіжок

09/01/2019 0
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У скоєнні крадіжок співробітники Тернопільського відділу поліції підозрюють 37-річного жителя обласного центру. Правоохоронці довели його причетність до шести крадіжок, вчинених з торгових закладів.

Повідомлення про злочини надійшли до співробітників Тернопільського відділу поліції від керуючих магазинів. Вийти на слід зловмисника вдалося завдяки камерам відеоспостереження, встановлених у крамницях.

Оперативники розшукали підозрюваного у протиправному. Ним виявився неодноразово раніше судимий 37-річний житель обласного центру.

Зловмисник протягом двох місяців скоїв шість крадіжок з різних торгових закладів. Крав переважно гігієнічні засоби, а згодом продавав їх на ринку.

Дії підозрюваного слідчі кваліфікують за статтею 185 ККУ – крадіжка. Правоохоронці також перевіряють тернополянина на причетність до вчинення інших кримінальних правопорушень, повідомляють у поліції.

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