У Тернополі впіймали кишенькового злодія, котрий обкрадав пасажирів маршруток

15/01/2019 Розмір тексту:

Таємне викрадення чужого майна інкримінують працівники Тернопільського відділу поліції жителю обласного центру. Поліцейські встановили, що чоловік причетний до крадіжки в громадському транспорті.

На лінію «102» надійшло повідомлення від тернополянки, яка розповіла, що стала жертвою кишенькаря. Під час проїзду в маршрутному таксі невідома особа витягла її дороговартісний засіб зв’язку, який вона зберігала в сумці. Зникнення майна жінка виявила вже згодом. За допомогою звернулася до людей в формі.

У ході розшукових заходів поліцейські встановили особу причетну до злочину. Ним виявився місцевий мешканець 1979 року народження. Викрадений телефон правоохоронці вилучили.

Відомості про подію внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до статті 185 Кримінального кодексу України, повідомляють у поліції.