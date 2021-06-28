Кращі представники молодіжного середовища Тернопільської громади отримали відзнаки з нагоди Дня молоді за свою роботу та досягнення. Молодим людям вручили Подяки або ж Нагородний знак міського голови та цінні подарунки. Також вперше вручали таку нагороду як «Оскар молодіжної роботи».

У червні тернопільські громадські активісти та діячі мали можливість подати власну кандидатуру в одну із 15-ти номінацій та отримати нагороду за свою діяльність від міської ради. Як повідомила начальниця управління сім’ї, молодіжної політики та захисту дітей Христина Білінська, міська рада отримала понад 50 кандидатів на відзначення. Кожному із них журі присвоювало рейтингові бали. Ті, хто набрав найбільше балів і отримали нагороди.

«Оскар молодіжної роботи» отримали:

«За національно-патріотичне виховання» Василь Капустинський, Молодіжний націоналістичний конгрес;

«За розвиток молодіжного волонтерського руху» – Дмитро Дем’яненко , ГО «Центр науки Тернополя»;

«За впровадження творчих та новітніх ідей у сфері молодіжної політики» – Ярослав Пастух, ГО «Пласт»;

«За роботу з соціально вразливою категорією населення» – Олесій Шейка, Товариство Червоного хреста;

«За популяризацію здорового способу життя, спортивної діяльність та охорони здоров’я» – Олександр Хома, ГО «Я ДОНОР»;

«За культурно-мистецьку діяльність, збереження та популяризацію історичної та культурної спадщини» – Елеонора Атаманчук, Українська молодь – Христові, «Обнова»;

«За розвиток профорієнтаційної роботи та працевлаштування молоді» – Ольга Грош, ГО «Смарт-профорієнтація: хочу, можу, треба»;

«За підтримку молодіжних ініціатив» – Юрій Королишин ГС «Молодіжнйи центр Тернопіль»;

«За розвиток студентської молоді» – Михайло Гавриляк, ГО «Ліга студентів Тернопільщини»;

«За розвиток шкільної молоді» – Роман Радійовський, міський учнівський парламент «Наснага»;

«За розвиток молодіжних християнських цінностей» – Ірина Драгощак, Українська молодь – Христові;

«За вклад і підтримку статусу «Тернопіль – молодіжна столиця України» – Максим Черкашин, Освітньо-аналітичний центр розвитку громад;

«За вклад у розвиток Тернопільської міської територіальної громади – Неля Панюс, Пласт

«За соціально відповідальне молодіжне підприємництво та підтримку молоді» – Ігор Легкий;

«За наукову діяльність та інноваційні досягнення» – Недошитко Ангеліна.