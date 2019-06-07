Чемпіонат України з віндсерфінгу триватиме у Тернополі 7-10 червня. В акваторії Тернопільського ставу змагатимуться два класи яхт «RS:Х» та «Techno293».

Для нашого міста це унікальна подія, оскільки перегони такого рівня у нас ще не проходили.

Як повідомляють в управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації, у регаті візьмуть участь кращі дорослі та юні віндсерфінгісти з Дніпра, Миколаєва, Донецької та Кіровоградської областей. До складу тернопільської команди увійшли вихованці Школи вищої спортивної майстерності та дитячо-юнацької спортивної школи з водних видів спорту. За словами тренера нашої команди Олексія Нижегородова, у програмі регати заплановано провести 12 перегонів у кожному класі. Дистанція згань буде розташована в районі пляжу «Циганка», відтак поспостерігати за ходом гонок зможуть усі бажаючі.

Урочисте відкриття змагань відбудеться 7 червня о 10.30, перегони розпочнуться о 13.00. 8 і 9 червня змагання починатимуться о 12.00. У понеділок, 10 червня з 11.00 змагання, о 16.00 – урочисте нагородження переможців.

Ольга Трач