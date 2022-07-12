8 липня на базі Тернопільської обласної клінічної лікарні було виконано першу трансплантацію серця в Тернопільській області.

Про це повідомили у Національному інституті серцево-судинної хірургії імeні Амосова.

Донором органу став померлий чоловік із Чорткова. Шанс на порятунок отримав 38-річний пацієнт, який проходив лікування у інституті Амосова та був записаний до “листа очікування” на трансплантацію серця.

Пересадку здійснила команда лікарів Національного інституту спільно із колегами Тернопільської обласної лікарні.

Як зазначають медики, пацієнт – з новим серцем і почувається добре.

“Дякуємо колективу Чортківської міської лікарні, де відбулась експлантація серця, за професіоналізм та злагоджену роботу.

Окрема подяка за професіоналізм та злагоджену співпрацю колективу Тернопільської обласної лікарні.

Безмежна шана та уклін Людині, яка стала донором. Щирі співчуття та вдячність родині за прийняття складного, але вкрай важливого рішення про пожертву”, – зазначають в інституті Амосова.