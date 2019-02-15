У Тернополі впали з вишки двоє чоловіків, котрі обрізали дерева. ВІДЕО

15/02/2019 0
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У Тернополі двоє чоловіків травмувалися під час обрізки дерев.

14 лютого близько 1 дня комунальники обрізали гілки і впали із вишки. Вони отримали важкі травми голови і грудної клітки.

Як повідомляє TV-4, наразі краяни перебувають у реанімації.

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