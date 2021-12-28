У Тернополі восьмирічна дівчинка втекла з дому і не знала, як повернутися

Завдяки зверненню небайдужих громадян патрульним вдалося швидко повернути додому маленьку дівчинку

Вчора близько 19-ї години на спецлінію 102 надійшло повідомлення, що на вулиці Галицькій, перебуває малолітня дитина, яка заблукала. Патрульні миттєво прибули за вказаною адресою, де на них чекав заявник та налякана восьмирічна дівчинка.

Інспектори посадили дитину до теплої автівки, аби зігріти та заспокоїти її. Вона пояснила патрульним, що посварилася з батьками та втекла з дому, але тепер не знає, як повернутись.

Поліцейські з’ясували у дитини потрібну їм інформацію та відвезли її додому. За адресою проживання її чекали рідні, які вже самостійно розпочали пошуки дитини. Інспектори передали дівчинку батькам та повідомили відділ ювенальної превенції, які надалі з’ясовуватимуть обставини цієї події.