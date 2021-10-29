Щоб подолати антивакцинальні настрої серед населення, у Тернополі волонтери Червоного Хреста розпочали інформаційну кампанію. Вони роздають жителям міста листівки щодо необхідності щеплення від COVID-19.

Причиною антивакцинальних настроїв часто є міфи про імунізацію. Щоб розвіяти їх, волонтери спілкуються із жителями краю про те, як працює вакцина.

«Ми постійно проводимо роз’яснювальні роботи для населення щодо важливості вакцинації, особливо у такий важкий період загострення поширення коронавірусної інфекції серед населення. На території залізничного та автовокзалів міста наші волонтери роздавали буклети для громадян із важливою інформацією про вакцину від COVID-19. Нам важливо донести до людей, що вакцина — єдиний метод убезпечити себе від важких і непоправних наслідків захворювання», – каже голова Тернопільської обласної організації Товариства Червоного Хреста України Олександра Бригадир.

Нагадаємо, у приміщеннях залізничного та автовокзалів запрацювали тимчасові пункти вакцинації населення. Вони працюють щодня з 10.00 до 16.00.