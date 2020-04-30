Послуги прання надають волонтери благодійного фонду “Карітас” одиноким людям, які мають проблеми зі здоров’ям, у Тернополі.

Під час карантину такою допомогою вже скористалися понад шістдесят тернополян.

Прання одягу для більшості звична, доступна річ, – наголошують волонтери. Однак для людей з інвалідністю, самотніх стареньких, або ж тих, які не мають можливості придбати пральну машину, послуга в пранні є великою розкішшю.

«Для людей мого віку необхідно прати кожного дня, це постіль, рушники, одяг. Щовівторка все брудне збирає домогосподарка з цього проекту та відвозить до пральні «Карітасу». За тиждень – приносить чисте й випрасуване» – з сльозами радості ділиться 86-річна пані Софія. Жінка понад п’ятнадцять років отримує допомогу від проекту “Домашня опіка”.

Під час карантину зросла кількість потреб в отриманні послуги прання, – кажуть волонтери. Завдяки соціальній ініціативі «Піклування в кожен дім», яку запустили у благодійному фонді “Карітас”, послугою прання користується більше 60-ти тернополян.

Софія Романська