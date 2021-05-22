Із закритим переломом кістки стопи до дитячої лікарні мама привезла семирічну доньку. Ушкодження дитина отримала в результаті наїзду автомобіля.

Автопригода трапилося 20 травня близько 16:40 у Тернополі. При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що водійка автомобіля BMW X1, повертаючи з однієї вулиці на іншу, збила дівчинку.

Водійка стверджує, що не побачила пішоходів, оскільки в цей момент на переході стояв інший транспортний засіб, а люди раптово вийшли позаду нього.

Її слова підтвердило і відео з камер спостереження. Дівчинка разом з мамою йшла нерегульованим пішохідним переходом. Проте дитина в цей момент їхала на самокаті.

Правоохоронці нагадують, що переходячи дорогу, потрібно злізти з велосипеда або самоката, а тоді переходити дорогу.