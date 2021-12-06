У Тернополі водій збив жінку і в’їхав у зустрічний автомобіль. ФОТО

Із множинними тілесними ушкодженнями в травматологічне відділення бригада швидкої госпіталізувала 42-річну жінку. Тернополянку на пішохідному переході збив автомобіль.

Аварія трапилася 4 грудня близько 20:00. На місце події виїжджали працівники поліції.

За попередньою інформацією, водій автомобіля Daewoo Sens, проїжджаючи вулицею Чехова у напрямку Крушельницької, допустив наїзд на перехожу. Після цього автівка виїхала на смугу зустрічного руху і врізалася в Audi A6.

У водіїв відібрали зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Даний факт внесений в Єдиний реєстр досудових розслідувань згідно із статтею 286 ККУ.