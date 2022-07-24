У Тернополі водій збив підлітка на велосипеді і втік з місця ДТП

Подія трапилася у п’ятницю, 22 липня, близько 14 години у Тернополі на вулиці Шашкевича.

За попередніми даними, водій невстановленого автомобіля, виїжджаючи з двору будинку на головну дорогу, не переконався у безпечності руху та наїхав на велосипедиста. Після чого кермувальник автівки поїхав з місця події у невідомому напрямку.

Потерпілий, 14-річний житель Тернополя, отримав травми стегна та передпліччя.

За наявною інформацією, це був автомобіль марки «Daewoo Lanos» вишневого кольору.

Поліцейські звертаються з проханням до громадян, які мають будь-які відомості про дану дорожньо-транспортну пригоду або місце знаходження розшукуваного транспортного засобу, повідомити вказану інформацію на спецлінію 102 чи за номером телефону (067) 351-38-37.