У Тернополі водій збив на пішохідному переході жінку: в неї переламані ребра

З гематомами, переломами ребер та іншими тілесними ушкодженнями до лікарні потрапила жителька Тернополя. Травми 74-річна жінка отримала в результаті дорожньо-транспортної пригоди. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група.

Аварія трапилася 12 червня близько 18:00 в обласному центрі на вулиці Тарнавського. За попередньою інформацією, водій автомобіля Vokswagen Jetta допустив наїзд на пішохода, яка в цей час знаходилася на нерегульованому пішохідному переході.

Працівників поліції та швидку викликав сам кермувальник автівки. Потерпілій надали меддопомогу, а у водія взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.

За даним фактом слідчі поліції розпочали кримінальне провадження відповідно до частини 1 статті 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху)Кримінального кодексу України. Триває слідство.

Правоохоронці кажуть, що кількість автопригод за участю автомобілів та пішоходів становить майже 33%. Така статистика свідчить про недотримання правил дорожнього руху як водіями, так і пішоходами.