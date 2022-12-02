У Тернополі водій збив маму з маленькою дитиною: їм знадобилася допомога медиків

Дорожньо-транспортна пригода з потерпілими трапилася в Тернополі 1 грудня близько 17:00.

На вулиці Київській на нерегульованому пішохідному переході водій Renault Logan здійснив наїзд на тернополянку, 1989 року народження, яка переходила дорогу з дитиною у візочку.

В результаті удару і мамі, і однорічній дитині надавали медичну допомогу. У водія взяли кров для перевірки на вміст алкоголю.

Ще один пішохід потрапив під колеса транспортного засобу у Тернополі на вулиці Руській. Чоловіка о 18:00 на переході збив водій маршрутного таксі. Чоловіка доправили до травмпункту.

По обох аваріях тривають перевірки.