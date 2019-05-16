І знову чергові аварії через неуважність на Тернопільщині.

Одна із ДТП сталася у Збаражі, повідомляє TV-4. 10 травня там не розминулися дві легківки. Автомобіль “ЗАЗ СЛАВУТА” виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся із ВАЗом. В результаті сильного удару обидвох водії заблокувало в автомобілях. Їх вивільняли з автівок рятувальники. З відкритими переломами та іншими ушкодженнями чоловіків згодом госпіталізували.

У Тернополі. Водій на “Мітсубісі” протаранив дві електроопори на вулиці Євгена Коновальця. Аварія сталася 12 травня близько опів на 7 вечора. А її наслідки ще довго ліквідовували комунальні служби.

Уночі 13 травня у Скалаті “Ауді” в’їхало у лежачий стовбур. За кермом автівки перебував 28-річний мешканець села Новосілка, внаслідок сильного удару він потрапив у реанімацію.