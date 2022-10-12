У Тернополі водій втікав з місця ДТП і наїхав на іншого водія

Про автопригоду та конфлікт із водієм іномарки на лінію “102” повідомив тернополянин, 1985 року народження. На місце пригоди виїжджали працівники поліції.

За словами потерпілого, ще 10 жовтня на проспекті Злуки в обласному центрі не розминулися автомобілі Suzuki SX4 та Honda Accord. Власник Suzuki вирішив викликати на місце аварії поліцію. Проте водієві іншого транспортного засобу це не сподобалося і він сів за кермо, а рушаючи, збив кермувальника, та залишив місце ДТП.

Потерпілий звернувся до лікарні. Місцеперебування винуватця аварії встановлюють працівники поліції. Правоохоронцям відомо і марку автівки, і номерні знаки.

Порушник відповідатиме перед законом відповідно до статті 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) ККУ.