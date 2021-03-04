Переходити дорогу необхідно тільки на зелене світло світлофора біля знаку “Пішохідний перехід” чи розмітці «зебра», – про це потрібно пам’ятати як дорослим, так і дітям. Проте не всі дотримуються цих правил.

Третього березня під колесами автомобіля опинилася п’ятнадцятирічна тернополянка. Дівчина вирішила перейти дорогу на червоне світло світлофора і як результат – її збив водій таксі.

Потерпілу з закритим переломом великогомілкової кістки, забійними саднами обох колін та плеча доправили до лікарні. Після надання меддопомоги школярку відпустили додому.

У водія відібрали взірці крові на вміст алкоголю.