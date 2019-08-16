16 серпня близько п’ятої години ранку на вулиці Протасевича в обласному центрі сталася дорожньо-транспортна пригода зі смертельним наслідком.

Як повідомляють у поліції, під колесами позашляховика загинув 65-річний тернополянин.

Зі слів водія – жителя Гусятина, пішохід перебігав проїзну частину дороги. Помітивши його, кермувальник екстрено загальмував, та уникнути удару не вдалося. Від отриманих травм тернополянин помер на місці.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань і кваліфіковано частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.