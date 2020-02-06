На проспекті Бандери у Тернополі вчора приблизно опівночі трапилася ДТП.

Як повідомляє ІНТБ, водій BMW не впорався із керуванням і врізався в електроопору. У водія травми незначні.

За попередньою інформацією, він був тверезим. Швидше за все, автівку занесло через негоду. Ремонт же електроопори обійдеться приблизно у 35 тисяч гривень, повідомили у «Тернопільелектротрансі».

Нагадаємо, через погані погодні умови, зокрема і ожеледицю, на дорозі слід бути особливо уважними. Працівники ДСНС просять автомобілістів не робити ризикованих маневрів, дотримуватися дистанції, при наближенні до пішохідних переходів та місць розташування дитячих закладів знижувати швидкість до мінімуму. Не забувайте вмикати габаритні вогні чи протитуманні ліхтарі.