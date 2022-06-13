У Тернополі водій автомобіля здавав назад і збив пенсіонера

Дві автопригоди за минулі вихідні зареєстрували працівники поліції на дорогах Тернополя та області. Обидві аварії внесені в ЄРДР згідно зі ст. 286 ККУ.

Працівники Тернопільського районного відділення поліції встановлюють особу водія, який після дорожньо-транспортної пригоди втік. Аварія трапилася 11 червня близько 14:00 на вулиці Живова. Кермувальник іномарки, рухаючись заднім ходом, збив пенсіонера, 1938 року народження. Чоловік на момент аварії знаходився на нерегульованому пішохідному переході. Після наїзду втік, а потерпілого з тілесними ушкодженнями бригада швидкої доправили до медзакладу.

Працівники поліції встановили особу втікача. Допомогли знайти водія очевидці події. За кермом авто перебував тернополянин, 1987 року народження. Він каже, що не почув удару і у дзеркала заднього виду також не побачив.

Ще одна автопригода трапилася неподалік селища Дружба у неділю. Водій мотоцикла Musstang не впорався з керуванням. Як результат – транспорт перекинувся. З тілесними ушкодженнями в лікарню потрапила пасажирка мотоцикліста.

По обох автопригодах триває слідство.