До травматологічного відділення звернулася жителька Тернополя, яка 19 травня на проспекті Злуки потрапила під колеса автомобіля.

За попередньою інформацією, водій «Volkswagen Transporter», рухаючись заднім ходом, не помітив пішохода. Як результат – потерпіла, 1961 року народження, опинилася під колесами іномарки.

У кермувальника відібрали взірці крові для перевірки на вміст алкоголю. Даний факт внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань відповідно до статті 286 Кримінального кодексу України.