В реанімаційне відділення з закритою черепно-мозковою травмою, струсом, забоями голови та травмами грудної клітки та живота бригада екстреної меддопомоги госпіталізувала жінку, 1987 року народження. Травми вона отримала в результаті дорожньо-транспортної пригоди.

На місце аварії виїжджала слідчо-оперативна група. Автопригода трапилася 27 лютого на дорозі Тернопіль-Ланівці, неподалік зупинки громадського транспорту в селі Чернихівці Збаразького району. За словами водія Chevrolet Niva, потерпіла йшла узбіччям дороги на зустріч автомобілю. Він її не помітив і збив.

Ще один перехожий опинився під колесами авто 28 лютого у Тернополі. О 20:30 на вулиці Князя Острозького водій Mercedes-Benz збив чоловіка, 1934 року народження. Потерпілий переходив проїжджу частину дороги за межами пішохідного переходу.

Його з політравмою, закритою черепно-мозковою травмою, рваною раною голови та забоями госпіталізували в травматологічне відділення.

У кермувальників відібрали взірці крові для перевірки на вміст алкоголю. Причини обох ДТП встановить слідство.