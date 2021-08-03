У Тернополі водій автомобіля збив на тротуарі двох жінок

З тілесними ушкодженнями до лікарні потрапили дві тернополянки, 1975 та 1985 років народження. Жінки потрапили під колеса автомобіля. неподалік зупинки громадського транспорту.

При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що аварія трапилася 2 серпня близько 21:00 на вулиці Кривоноса. За попередніми даними, потерпілі стояли на тротуарі, а водій автомобіля ВАЗ, здійснюючи маневр розвороту, не впорався з керуванням та виїхав на пішохідну частину дороги. Як результат – жінки опинилися під колесами легківки.

Їм надавали меддопомогу. У водія взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Даний факт внесений в ЄРДР згідно із статтею 286( порушення правил дорожнього руху) Кримінального кодексу.