Три автопригоди зареєстрували поліціянти в неділю, 27 листопада.

Про наїзд на пішохода на вулиці Микулинецькій на лінію “102” повідомив сам водій. Він, керуючи автомобілем Audi A6, на нерегульованому пішохідному переході збив жінку, 1935 року народження. Потерпілу доправили в травмпункт.

Ще одна автопригода, але уже з летальними наслідками, трапилася на тій же вулиці о 18:00. Під колесами Volkswagen Caddy загинув тернополянин, 1984 року народження. Потерпілий переходив дорогу за межами пішохідного переходу.

О 23:10 аварію з потерпілими зареєстрували поліціянти й на перехресті вулиць Острозького-Замонастириського. Там водій Skoda Oktavia збив велосипедиста. Чоловіка після надання меддопомоги відпустили додому.