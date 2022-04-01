Дорожньо-транспортна пригода трапилася у четвер, 31 березня, близько 10 години на вулиці Максима Кривоноса.

За попередньою інформацією, автомобіль марки «Kia K5» наїхав на жінку, яка переходила дорогу у невстановленому місці. Потерпілу, 30-річну жительку Тернополя, з травмою руки та голови доправили до лікарні.

Правоохоронці встановлюють обставини автопригоди. Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження).