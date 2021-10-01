На вулиці Острозького у Тернополі у дорожньо-транспортній пригоді постраждала пішохід. Жінку збив автомобіль.

Аварія трапилася 30 вересня близько 18:45. Водій невстановленого автомобіля, рухаючись в напрямку вулиці Микулинецької, на нерегульованому пішохідному переході, навпроти шкірвендиспансера, передньою правою частиною зачепив перехожу. В результаті удару жінка отримала тілесні ушкодження.

Водій із місця аварії втік. Працівники поліції встановлюють його особу і звертаються до усіх, хто на момент ДТП проїжджав тією ділянкою дороги, а в автівках є відеореєстратор, повідомити на лінію “102”. Анонімність гарантується.