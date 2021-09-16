Правила дорожнього руху — одні для всіх, однак, схоже, не всі тернопільські водії з цим згідні. Адже коли справа стосується особистих інтересів, то власники автівок починають діяти так, як вигідно їм.

Так трапилось і з водієм джипа, який у ранкову годину-пік намагався об’їхати затор зі «Східного» в сторону БАМу. Чоловік, нехтуючи ПДР, виїхав на смугу зустрічного руху, перетнувши дві лінії, в надії, що йому пощастить не стояти довго у корках.

Втім це не сподобалося кермувальникам із зустрічної смуги, які просто заблокували порушника спереду і збоку, не даючи йому змоги рушити з місця. Зрештою, водію джипа довелось чекати, «як усім смертним», допоки затор «не розсмоктався», пишуть Тернополяни.

Відповідне «повчальне» відео розмістив у спільноті «Я паркуюсь як мудак (Тернопіль)» користувач Nazar Horbatyuk.