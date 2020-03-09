У Тернополі водії маршруток знову розлютили пасажирів. Цього разу – «липовими» квитками.

Як повідомляє Терен, інцидент стався 6 березня у маршрутці номер 15. Заплативши за проїзд, спочатку мені довелося чекати хвилини три, поки водій видасть квиток. І то – лише після двох прохань. Усе супроводжувалося неприхованим невдоволенням.

Квиток я все ж отримала, однак який! На клаптику паперу, який таки «виліз» із валідатора, вказано лише місто на назву підприємства. Ні вартості проїзду, ні серійного номера тощо не було.

На звороті теж не вказано жодної інформації, передбаченої законом.

На прохання водія видати нормальний квиток почула:

– Що маю, те і даю. Не подобається – ходи пішки!

До слова, якби з таким квитком мене (та й будь-кого з пасажирів) перестріли контролери – штраф у розмірі 120 гривень гарантований.