У Тернополі водій вантажівки ледь не скоїв серйозну аварію. ВІДЕО

Керманич Renault Premium, здійснюючи поворот ліворуч, не надав переваги в русі транспортному засобу, який рухався йому на зустріч, чим створив аварійну обстановку. Це, у свою чергу, змусило водія зустрічного автомобіля різко змінити швидкість, застосувавши екстрене гальмування, аби уникнути зіткнення.

На 30-річного керманича Renault поліцейські склади протокол за ч. 4 ст. 122 КУпАП (Порушення правил дорожнього руху, що спричинили створення аварійної обстановки). Як повідомляють у патрульній поліції, міру покарання визначатиме суд.