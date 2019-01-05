У Тернополі водій вантажівки ледь не скоїв серйозну аварію. ВІДЕО
Вчора близько 11 години на перехресті вулиць 15 Квітня-Петлюри-проспект Злуки, через нехтування ПДР, водій вантажівки ледь не спричинив автопригоду.
Керманич Renault Premium, здійснюючи поворот ліворуч, не надав переваги в русі транспортному засобу, який рухався йому на зустріч, чим створив аварійну обстановку. Це, у свою чергу, змусило водія зустрічного автомобіля різко змінити швидкість, застосувавши екстрене гальмування, аби уникнути зіткнення.
На 30-річного керманича Renault поліцейські склади протокол за ч. 4 ст. 122 КУпАП (Порушення правил дорожнього руху, що спричинили створення аварійної обстановки). Як повідомляють у патрульній поліції, міру покарання визначатиме суд.
Аварійна обстановка по вул. 15 Квітня
Дотримуватися правил дорожнього руху повинен кожен!Ігнорування водіями правил дорожнього руху – це потенційна небезпека не лише для керманичів, але й для інших громадян☝🏽Сьогодні близько 11 години на перехресті вулиць 15 Квітня-Петлюри-проспект Злуки, через нехтування ПДР, водій вантажівки, ледь не спричинив автопригоду.Керманич Renault Premium, здійснюючи поворот ліворуч, не надав переваги в русі транспортному засобу, який рухався йому на зустріч, чим створив аварійну обстановку, а це в свою чергу, заставило водія зустрічного автомобіля різко змінити швидкість, застосувавши екстрене гальмування, аби уникнути зіткнення.На 30 -річного керманича Renault поліцейські склади протокол за ч. 4 ст. 122 КУпАП (Порушення правил дорожнього руху, що спричинили створення аварійної обстановки), міру покарання визначатиме суд.Шановні водії, слідкуйте за дорожньою обстановкою, дотримуйтеся швидкісного режиму та будьте обережними! Дорога помилок не пробачає!#ternopilpolice
Опубліковано Патрульна поліція Тернопільської області Пʼятниця, 4 січня 2019 р.
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