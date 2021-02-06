У Тернополі вночі викрали “Хонду” і “Тойоту”

Зловмисники викрали автомобілі TOYOTA Camry та HONDA CR-V в ніч на 4 лютого.

У поліції розповіли, що вживаються усі необхідні міри для встановлення осіб викрадачів та притягнення їх до відповідальності, пишуть Тернополяни.

Правоохоронці наголошують жителям Тернопільщини, що слід посилено дбати про безпеку власних транспортних засобів та надають рекомендації щодо збереження свого автомобіля:

– зберігайте автомобіль на добре освітлених стоянках з охороною;

– обладнайте авто сигналізацією та системою GPS, яка допоможе відслідкувати місце розташування транспортного засобу;

– не залишайте документи, цінні речі, сумки, техніку, запасні ключі в автомобілі;

– щоб викрасти автомобіль зловмисники можуть інсценувати конфлікт, з’ясовуючи стосунки на дорозі;

– якщо відсутній номерний знак авто – негайно звертайтесь у поліцію.