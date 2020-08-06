У Тернопільській лікарні швидкої допомоги померла жінка, у якої був COVID-19.

Про це повідомляють у Тернопільському міському штабі для боротьби з коронавірусом.

Пацієнтка, яка померла – з Тернопільського району. Жінці було 63 років, працювала лікарем. Її госпіталізували у Тернопільську міську лікарню швидкої допомоги 7 липня.

Як зазначають у штабі, пацієнтка померла від ускладнень COVID-19.

Разом з тим, в Управлінні охорони здоров’я ОДА зазначають, що померла – лікар вищої категорії, кандидат медичних наук, член Асоціації дитячих гастроентерологів та нутриціологів України, завідувач другого педіатричного відділення КНП «Тернопільська обласна дитяча клінічна лікарня» ТОР та головний експерт за напрямом «Дитяча гастроентерологія» управління охорони здоров’я Тернопільської обласної державної адміністрації Анна Борисівна Кабакова.

Нагадаємо, днями внаслідок ускладнень, викликаних коронавірусом, помер мешканець Монастириського району. Йому був 71 рік.