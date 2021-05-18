Коли на місце прибули поліцейські та рятувальники, у квартирі виявили тіло 80-річної господарки.

Про дим з квартири, яка розташована на четвертому поверсі в обласному центрі, в службу надзвичайних ситуацій повідомили сусіди. Люди сказали, що в приміщенні може бути жінка.

За кілька хвилин на місце прибули рятувальники, поліція та «швидка». Зайшовши до квартири, пожежники виявили тіло пенсіонерки. Попередня причина смерті – отруєння димом в результаті пожежі.

На момент нещастя жінка в квартирі була сама. Її син каже, що мама хворіла, могла вийти на вулицю та заблукати. Тому він, коли йшов із дому, зачиняв двері й ховав усі небезпечні предмети.

Причину пожежі та смерті пенсіонерки встановлять фахівці. Правоохоронці внесли даний факт в ЄРДР згідно статті 115 Кримінального кодексу України з поміткою – нещасний випадок.