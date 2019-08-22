В одному з дворів Тернополя власник відверто недешевого електромобіля “Тесла” припаркував його безпосередньо у себе під вікном, аби зарядити батарею електрикою з власної квартири.

При цьому перегородив тротуар та прохід до одного з закладів.

Про це виданню 0352.ua повідомив тернополянин Петро, підтвердивши свою розповідь фотографіями.

На них можна побачити, що через дорогу у дворі є парковка, але туди, мабуть, дроти власника Тесли уже не дотягували або ж він не хотів, щоб по них їздили автомобілі.

А от створити незручності пішоходам – в цьому він проблеми не побачив.