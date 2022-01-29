У Тернополі влаштували змагання з футзалу серед людей з порушеннями слуху

Змагання з футзалу серед людей з порушеннями слуху влаштували у Тернополі. Поєдинки проходили на базі спортивного комплексу “Ватра”.

Учасницями чемпіонату області з футзалу серед осіб з вадами слуху стали чотири команди. У кожній з них брало участь по п’ять гравців. Як зазначив головний суддя змагань Анатолій Назаренко, перше місце та звання переможців здобула команда у складі Танчика Мирослава, Кілика Івана, Бадла Богдана, Субчака Дмитра, Рудзевич Івана.

“Срібними призерами турніру стали учасники команди у складі: Долинний Ігор, Фірстов Олексій, Ухман Назар, Шевчук Андрій, Петлюк Олег. Третє місце і відповідно бронзові нагороди здобули Мазурчук Максим, Дрозд Костя, Возняк Ігор, Древа Андрій, Кулик Дмитро. Команди були нагороджені грамотами та медалями”.

Додамо, футзал — спортивна гра з м’ячем у залі за участю двох команд.

На відміну від інших видів футболу, гра відбувається на майданчику з твердим покриттям. У грі вітається імпровізація, креативність і техніка, контроль м’яча та передачі в обмеженому просторі. За правилами, футзал нагадує футбол та міні-футбол.