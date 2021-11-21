У Тернополі влаштували змагання з футзалу для спортсменів з порушеннями слуху

“Золота осінь” — змагання з футзалу під такою назвою організували у Тернополі. Кубок області виборювали спортсмени з порушеннями слуху.

У змаганнях взяли участь шість команд з Тернополя, Рівного, Львова, Чернівців і Хмельницького. Відкрив турнір президент ТОО СФГУ Володимир Михальчук. Він привітав усіх присутніх і побажав чесних спортивних перемог.

“У Тернополі на майданчику зі штучним покриттям центрального міського стадіону імені Романа Шухевича Тернопільський обласний осередок спортивної федерації глухих України спільно з Тернопільським центром «Інваспорт» провів відкритий Кубок області з футзалу «Золота осінь». Участь у змаганнях взяло шість команд з різних міст західної України, в яких виступали спортсмени з вадами слуху. У результаті — місця у турнірній таблиці розмістилися таким чином: перше місце виборола команда з Тернополя, друге — команда з Рівного, третє місце також зайняла команда з Тернополя; четверте місце зайняв Львів, п’яте — Чернівці, шосте — Хмельницький”.

Призерів змагань нагородили медалями, кубками та грамотами. Вони братимуть участь у поєдинках загальноукраїнського рівня.